Moraes Moreira: “Me sinto bem cantando em Goiânia”

O cantor e compositor Moraes Moreira é a principal atração do Arraiá do Cerrado no Centro Cultural Oscar Niemeyer. O artista se apresenta no sábado e traz para Goiânia um repertório com canções de Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro e de sucessos da sua carreira como do período da banda Novos Baianos. O baiano concedeu entrevista ao POPULAR e falou sobre a relação com os goianos, o atual momento da música brasileira e o movimento tropicalismo que completa 50 anos neste ano. Confira a seguir: