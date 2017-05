Montando robôs no Espaço Clubinho

O Goiânia Shopping e a Escola Nuvem de artes e tecnologia promovem neste domingo uma oficina especial para o público infantil no Clubinho Goiânia Shopping, a partir das 16 horas. As crianças aprenderão a montar um robô que emitirá sons a partir de sucatas e recicláveis. Para participar, basta fazer a inscrição gratuitamente no local. A indicação da oficina é p...