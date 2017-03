Monstro Rocks: Banda Claustrofobia se apresenta hoje no Centro Cultural Martim Cererê

A banda Claustrofobia abre hoje, a partir das 18 horas, a quarta temporada do projeto Monstro Rocks. Formada em São Paulo, em 1994, a banda se mantém fiel ao trash metal agressivo que já a consagrou como um dos grandes representantes do estilo no Brasil. Considerado um dos maiores nomes do metal brasileiro, o grupo desembarca por aqui com a turnê do novo disco, Download Hatred, mar...