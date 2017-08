Monobloco se apresenta em Goiânia neste sábado

Pedro Luís já declarou que o Monobloco ajudou a acabar com o preconceito dos jovens em relação ao samba. Esse era realmente o objetivo do trabalho do grupo?

O objetivo nunca foi quebrar nenhum preconceito. Acho que essa transformação aconteceu por causa da nossa oficina de percussão. Possibilitamos que as pessoas que já brincavam o carnaval como folião pudessem brincar também como ritmista. Essa foi a grande mudança que o Monobloco trouxe para o carnaval de rua do Rio de Janeiro, do lado sul, pois no subúrbio isso já acontecia. A ideia não foi barrar nenhum tipo de preconceito, mas isso foi uma consequência natural da nossa oficina.

Apesar de ser a cara do Rio, o Monobloco faz sucesso em todo País. A que você atribuiu isso?

Acredito que ao passear pela música brasileira, nos comunicamos com o Brasil inteiro. Deve ser isso que vem dando certo ao longo de nossa história. Fazemos um passeio pela música brasileira, em suas vertentes principais, e que condizem mais com nossa história musical. Em nosso trabalho tem samba, forró, pop do Jorge Ben, Tim Maia, tem O Rappa e funk carioca.

O que vocês preparam para o show em Goiânia?

Em Goiânia apresentaremos o repertório que trabalhos no carnaval deste ano no Rio de Janeiro. Tem Cidade Negra e sambas clássicos como Não Deixe o Samba Morrer. Tem também o forró Arrastão da Alegria que é nossa música tema. Queremos sacudir a galera.

---

SERVIÇO

Show: Monobloco

Data: Sábado, 19, a partir das 16 horas.

Local: Deu Praia (Av. Americano do Brasil, Parque Areião, Setor Marista)

Ingressos: a partir de R$ 50. Valor sujeito a alteração de acordo com a demanda

Informações: 99243-1303