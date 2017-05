“Monique vai sofrer as consequências das escolhas que fez”

Letícia Spiller dispensou as férias para se dedicar com afinco a Monique, sua personagem em Os Dias Eram Assim, trama das 23 horas da Globo. A atriz mal tinha se despedido de Lenita de Sol Nascente (2016/2017) quando começou a gravar a nova novela. Apesar de assumir o cansaço, já que vem emendando novelas desde Malhação (2011), Letícia garante que valeu a pena adiar a folga, pois estar em um projeto dessa faixa de horário era algo que desejava há muito tempo. Na entrevista, a carioca de 43 anos fala sobre a motivação para fazer Os Dias Eram Assim, do conflito existencial da personagem, que deixa o marido, Toni (Marcos Palmeira), e os três filhos para se aventurar ao lado de Chico (José Loreto), embora depois vá se arrepender. Além disso, ela opina sobre a importância de se discutir o tema ditadura militar e também da sua participação na campanha Mexeu com Uma, Mexeu com Todas contra o assédio sexual.

Mauricio Fidalgo

Letícia Spiller sobre a abordagem do período da ditadura militar na série Os Dias Eram Assim: “É um absurdo a gente se conformar com nosso sistema político. Tudo veio daí”