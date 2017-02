Monólogo com Bruno Peixoto no Sesc Centro

O ator Bruno Peixoto apresenta o drama Balanço hoje na reta final do 1º Festival de Internacional de Solos em Goiás (Fisgo), hoje, no palco do Teatro Sesc Centro, às 20 horas. Oriundo do Grupo Teatro GTI (GO), Bruno Peixoto interpreta no monólogo o personagem Gentil, um homem do interior que sofreu preconceito na infância por demonstrar ter uma delicadeza pouco comum...