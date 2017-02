Momentos marcantes em Goiânia

Joelma tem um forte laço com Goiânia. Em 2007, a Banda Calypso gravou um CD/DVD na cidade. Um dos últimos shows do grupo após o anúncio do fim também foi realizado na capital. Além disso, a primeira apresentação da turnê da carreira solo da cantora, batizada de Avante - idealizada após o fim de seu casamento com Chimbinha – foi no Parque de Exposição Agropecuária em março ...