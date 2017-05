Modelo da “Playboy” é condenada por divulgar foto de idosa nua nas redes sociais

No ano passado, a modelo da Playboy Dani Mathers estava no vestiário de uma academia quando viu uma mulher de 71 anos nua. Então ela achou que era uma boa ideia tirar fotos da mulher e publicar no Snapchat, ridicularizando-a. A “brincadeira”, porém, foi parar na Justiça. Nas postagens, a modelo ri e faz cara de nojo, e diz: “Se eu não posso ‘desver’ isso, você também não ...