Moda, arte e música no Bosque dos Buritis

O projeto Moda e Arte nos Parques de Goiânia, que reúne moda, artes visuais, design, música e performance, desembarca nesta sexta no Bosque dos Buritis com performances que integram artes visuais e design. O evento será realizado das 10 às 18 horas e terá abertura e ambientação musical por conta do DJ (e designer) Marcos Queyroz, e às 11 horas e apresentação ...