Mistura musical no palco

Uma das referências do rap nacional, a banda Racionais MCs (foto), formada por Mano Brown, Edi Rock, Ice Blue e DJ KL Jay, é a principal atração do Cerrado Mix Festival, que começa hoje e segue até domingo na Esplanada do Centro Cultural Oscar Niemeyer. O grupo paulistano se apresenta amanhã, a partir das 20 horas, em uma programação que conta ainda com Hungria, Rrincon ...