Miss Reino Unido devolve sua coroa ao ser pedida para perder peso

A inglesa Zoiey Worlds já faz parte do mundo dos concursos de beleza há mais de 10 anos. Após uma pausa em sua carreira, ela voltou para mais um concurso de Miss e ganhou um título nacional. Porém, escolheu devolver a coroa após pedirem para que ela fizesse uma dieta para a próxima parte da competição.



"Era para ser uma experiência positiva, pois estes eventos mudaram muito na última década. Eu amo ver as misses promovendo caridade, educação e uma boa alimentação, além de curtirem a vida", a Miss explica em desabafo no Facebook.



"Mas fico triste que até hoje, ainda existem diretores destes concursos que acreditam que você precisa ser magra para ser bonita".



Zoiey usa o manequim 40 e foi chamada de gorda pela organização do evento. "Alguns de vocês podem achar que é covardia, mas eu não acho que é certo representar um concurso cuja ética eu não acredito", diz