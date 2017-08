Miss Goiás fica sem roupas ao ter mala extraviada a caminho do Miss Brasil

A miss Goiás Jeovanca Nascimento, de 26 anos, teve sua mala extraviada nesta terça-feira (8) a caminho do Miss Brasil.

A candidata goiana utilizou seu Instagram para comunicar o ocorrido. “Quero agradecer todos meus patrocinadores, lojistas, pessoas que me forneceram look, acessórios, entre demais necessidades para usar no Miss Brasil, mas minha mala foi extraviada e por isso não estou usando”, escreveu.

Jeovanca, que é estudante de Direito, vai disputar o título do Miss Brasil no dia 19 de agosto, no Teatro Vermelhos em Ilhabela, São Paulo.