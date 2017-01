Missão diplomática no BBB

Tem uma torcida para lá de especial vibrando pelo desempenho do diplomata goiano Rômulo Neves no Big Brother Brasil 17, da Rede Globo/TV Anhanguera. Uma parte da família dele mora em Goiânia. A tia Maria Eliza, irmã do pai do participante, o seu marido Eugênio e a prima Maria Eugênia – outros dois primos estão estudando em Brasília e Franca (SP). Antes de entrar ...