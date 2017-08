Minha mãe e meu pai

Mariana veio ao mundo, há 20 anos, já provando do que seria chamada “nova paternidade”. Ela teve no pai a figura da mãe e vice-versa. É que o porteiro transgênero Jonh Maia Gomes, 33 anos, um dia foi Joana e quando deu à luz já não se reconhecia em seu corpo de mulher. No início, a menina tinha na avó, dona Ana, a figura materna e a fonte de conselhos femininos. Jonh, que era mais disciplinador, sempre foi chamado de mãe por Mariana e conta que a dureza caiu por terra quando se tornou avô e se lembrou da sensação única de ter um filho nos braços. Ele acredita que a sociedade não está pronta para esses novos modelos e estilos de pai, mas que já caminha rumo a um certo entendimento sobre a transexualidade.