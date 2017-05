Milla Tuli lança CD no Sesc Centro

A cantora Milla Tuli lança seu álbum de estreia nesta quinta-feira, às 20 horas, no Teatro Sesc Centro. Com produção do maestro e contrabaixista Bororó Felipe e participação de grandes instrumentistas como Jairo Reis (violão e guitarra), Ricardo de Pina (bateria), Manassés Aragão (trompete) e Pedro Vaz (viola e percussão), o show inédito traz a afirmação do universo plural d...