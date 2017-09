Michel Teló: O sertanejo representa a cultura do nosso povo

Bem Sertanejo

O sertanejo tem tanta coisa para contar ainda que o Bem Sertanejo pode durar para sempre. Pode contar com outras edições no Fantástico, se tornar um documentário e render mais shows. Quando começamos em 2013, tivemos 15 programas, depois lançamos um disco, um livro, um musical e uma turnê. Eu não esperava que fosse virar tudo isso. É um projeto maravilhoso. Sou um cara abençoado. Batalhei demais para chegar nesse momento.

Raiz x universitário

Duas fases importantes. A música sertaneja se transformou para se tornar tão popular. Antigamente, falava da vida do campo, hoje fala do dia a dia, do amor, da balada, tudo de uma maneira mais pop. A gente tem a responsabilidade de cuidar da música de raiz. O sertanejo começou com um casal de violas, de uma viola caipira que veio de Portugal. Depois, teve uma influência da jovem guarda, quando começaram a colocar contrabaixo, bateria e teclado. Em seguida, veio o ritmo mais dançante, com o Grupo Tradição, quando eu comecei, e o movimento universitário com uma batida mais moderna.

Hegemonia sertaneja

O sertanejo representa a cultura do nosso povo. É um segmento que desde a série de especiais Amigos da Globo, com Chitãozinho & Xororó, Leandro & Leonardo e Zezé Di Camargo & Luciano, depois com Bruno & Marrone, com o universitário e agora com os festivais se mantém no auge. É um gênero com grandes artistas, que sempre se reinventa e se renova, como agora com uma presença maior das mulheres no mercado, e por isso tem tudo para seguir no topo.

The Voice

Já ganhei duas vezes de forma consecutiva e não vou para brincar. Quero conquistar o tri. A nova temporada tem a Ivete Sangalo, mas eu vou para cima. É uma visibilidade incrível para os novos artistas e a melhor voz sempre ganha. Todo mundo que saiu do reality falou que o programa abriu portas. O desafio é sempre o próximo passo.

Goiânia

Fizemos um grande programa do Bem Sertanejo na cidade com a participação do Leonardo, do Jorge (Jorge & Mateus), do Bruno (Bruno & Marrone) e do Zezé Di Camargo. Tem tanta gente boa que dava para fazer pelo menos cerca de mais dez especiais. Estou devendo levar o musical e o meu novo show para Goiânia, quem sabe no final do ano ou em 2018 consigo colocar a cidade na agenda.