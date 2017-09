Michel Teló lança o DVD Bem Sertanejo, o Show, com participações especiais

Nunca te vi, sempre te escutei. Esse poderia ser o resumo da história entre Michel Teló e Marília Mendonça. Apesar de ambos afirmarem serem fãs do trabalho um do outro, eles nunca tinham se encontrado pessoalmente até gravarem a música inédita Por Trás da Maquiagem. “Todo o processo de produção da composição foi por mensagens de celular. O primeiro abraço nosso foi no dia da apresentação”, conta ele, que lança este mês o DVD Bem Sertanejo, o Show.

Além de Marília Mendonça, participaram do projeto as duplas Jorge & Mateus, em Coisa de Deus, e Maiara & Maraisa, em Modão Duído, que foi a primeira faixa lançada e que conta com quase 20 milhões de visualizações no YouTube. O álbum complementa o projeto que começou em 2013 no Fantástico, na Rede Globo, e nos últimos anos ganhou novas temporadas na TV (a quarta foi encerrada no domingo) um livro, um CD de duetos, um musical, que passou por sete cidades, como Brasília e São Paulo – Goiânia ficou de fora.

“Ainda pretendo levar para a capital sertaneja o musical e o show novo. Quem sabe em 2018”, promete Teló. O DVD, que foi gravado ao vivo em Curitiba (PR), conta com 21 faixas e pode ser dividido em duas partes: lado A, com repertório de modão, e lado B, com dez faixas inéditas. No álbum, o cantor mescla grandes clássicos, como Chico Mineiro, Tristeza do Zeca e Moreninha Linda, com alguns de seus principais sucessos, caso de Ei Psiu Beijo Me Liga e O Mar Parou.

Michel Teló também gravou o hit Ai, Se Eu Te Pego, responsável por tornar o cantor conhecido internacionalmente - só entre 2011 e 2012, foram cerca de 230 shows pelo mundo - e que foi regravada em diversas línguas. A canção não entrou no repertório do primeiro projeto Bem Sertanejo, em 2014. “Foi a primeira música sertaneja que estourou lá fora e ultrapassou 1 bilhão de visualizações na internet. Não é fácil fazer os gringos cantarem em português”, diz.

No projeto, Teló presta um tributo em canções que marcaram época da música sertaneja, como Fio de Cabelo, de 1982, de Chitãozinho & Xororó, a pioneira a alcançar mais de 1 milhão de cópias vendidas e também a primeira a tocar nas rádios FMs do País, e Menino da Porteira, um dos maiores clássicos do gênero. O cantor também faz uma linha do tempo do segmento até o estilo universitário, que começou com a dupla João Bosco & Vinícius, com Chora, Me Liga.