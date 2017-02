Michel Teló e Thais Fersoza esperam 2º filho: "Alegria, gratidão, amor"

O músico divulgou nesta sexta-feira (17), através de sua conta no Instagram, a notícia de que ele e sua esposa, Thais Fersoza, estão aguardando o segundo filho.

Michel compartilhou sua emoção com o público: "com o coração transbordando de alegria, gratidão e amor, compartilhamos com vcs que fomos abençoados por Deus (obrigado Senhor!) mais uma vez! SIM!!!!! Estamos grávidos novamente.. Melinda vai ganhar um irmãozinho!!!", escreveu ele na legenda de uma foto onde aparece com Thais e Melinda, primeira filha do casal.