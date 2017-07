Miá Mello: “Fábio é divertido, engraçado e muito rápido”

Qual fato do seu passado mais lhe condena?

Como eu cresci nos anos 1980, não consegui passar ilesa àquele cabelo do Chitãozinho e Xororó, aquela franjinha arrepiada. Minha mãe cortava em casa mesmo, deixava atrás repicadinho (risos).

Como é tirar risos de situações que muitos casais enfrentam como drama?

O fato de a gente colocar uma lente de aumento sobre a situação torna tudo muito engraçado. Sempre falo que se tirar os exageros da peça, vira um dramalhão. O fato deles se conhecerem em um mês e casarem sem conhecer a família um do outro faz com que tenham muitos conflitos.

Como é trabalhar com o Fábio Porchat?

Trabalhar com o Fábio é muito bom, ele é divertido, engraçado e muito rápido. Ele ainda é um cara muito generoso e comprometido, faz milhares de coisas, mas mantém o compromisso com o que faz. Brinco que atuar com ele é igual jogar futebol com a Seleção Brasileira.