“Meu novo paraíso”, diz Zilu ao exibir foto da nova mansão comprada após divórcio

A ex-mulher de Zezé Di Camargo voltou a postar nas redes sociais fotos da sua nova vida após o divórcio. O ex-casal oficializou a venda da casa onde viveram por anos em São Paulo e Zilu Camargo usou o dinheiro para comprar um novo imóvel, que chamou de “novo paraíso”.

Na madrugada desta terça-feira (21), Zilu compartilhou em uma rede social a vista da propriedade adquirida recentemente e disse estar agradecida com a nova fase que está vivendo.

Desde 2014, quando o divórcio com o cantor Zezé foi concluído, Zilu passou a morar de aluguel num apartamento de luxo de São Paulo enquanto esperava a venda do imóvel do casal ser concluída.

Além da nova mansão, Zilu recebe uma pensão de R$ 100 mil do ex-marido e tem um apartamento avaliado em R$ 4 milhões em Miami, nos Estados Unidos.