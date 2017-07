Mestre do samba

O samba é o principal destaque da semana cultural na capital com a apresentação do espetáculo Cartola – O Mundo é Um Moinho, sábado, no Teatro Rio Vermelho. O premiado musical chega depois de temporada de sucesso em São Paulo e no Rio. A montagem narra a trajetória de um dos maiores sambistas do País. A programação reserva ainda um show nostálgico com o cantor Humberto Gessinger, que revive os clássicos dos Engenheiros do Hawaii sábado, no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Outra atração de peso é a apresentação de uma das grandes vozes da nova MPB, a cantora Ana Cañas, no Flamboyant Shopping Center. Confira os destaques e divirta-se.