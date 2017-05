Mestre do realismo fantástico

Gabriel García Márquez deu forma ao realismo mágico, escola literária surgida no início do século 20 e que marcou a literatura latino-americana, apesar do escritor sempre dizer que era apenas realismo. “A realidade que é mágica. Não invento nada. Não há uma linha nos meus livros que não seja realidade. Não tenho imaginação.” Como um grande contador de histórias, Gabo...