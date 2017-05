Mesmo sem receber prêmio do BBB17, pai pede demissão para cuidar da carreira de Emilly

O pai da gaúcha Emilly Araújo, vencedora do Big Brother Brasil 17, pediu demissão do emprego que tinha em Porto Alegre e se mudou com outras duas filhas e um neto para o Rio de Janeiro, com o intuito de cuidar da carreira da filha famosa.

O problema é que com a crise econômica, muitas empresas que costumavam contratar ex-BBBs para fazer "presença VIP" em eventos, quando optam por esse marketing, preferem contratar atores de novela, modelos e cantores.

Mesmo sem trabalho fixo, Emilly tenta se encaixar em alguma produção da TV Globo. Enquanto não aparece nada lucrativo, Emilly tem pedido permutas em salões de beleza, clínicas, lojas e convites para shows, o que também tem sido raro.

Você deve estar pensando: "mas e o prêmio de R$ 1,5 milhão do programa?". Nada ainda. Emilly não viu a cor desse dinheiro até agora, mas já está gastando o que não tem. A Rede Globo informou que a gaúcha ainda não recebeu a premiação por tramites burocráticos, mas que está tudo dentro do prazo normal.