Mesmo com o sucesso dos ovos de Páscoa gourmet, os tradicionais continuam em alta

Abrir a embalagem, comer os bombons, colecionar os brindes-surpresa e depois decidir o que fazer com as duas partes do ovo. Antes disso tudo, a primeira missão era passar horas decidindo o sabor favorito debaixo do céu de chocolate dos supermercados. Os ovos de Páscoa tradicionais nunca saíram de moda, mesmo com a invasão da culinária gourmet, principalmente no...