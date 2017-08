Mergulho na culinária nipônica

Para além dos tradicionais sushi, sashimi, kani e yakisoba, outra atração do 15º Festival Bon Odori é a apresentação da culinária japonesa. No evento é possível apreciar os pratos mais conhecidos por aqui, mas vale aproveitar para experimentar ingredientes e combinações ainda difíceis de se encontrar na capital, como o udon, a sopa de macarrão com empanado de peixe; o dorayaki, espécie de panqueca recheada com doce de feijão; e o guioza, pastel cozido com recheio de carne moída ou legumes.

Como homenagem à amizade entre Brasil e Japão, a Associação Nipo Brasileira de Goiás colocou no cardápio sabores sempre presentes na mesa dos nipo-brasileiros, como o tempurá de sorvete e o sanduíche de pernil. A mistura pretende mostrar quanto Goiás é um Estado multicultural e que a cultura japonesa é um de seus ingredientes importantes.