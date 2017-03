Mercado Municipal e a cultura gastronômica de Goiânia são temas de série de TV

Muitos dizem que você só conhece de verdade uma cidade quando vai até o seu Mercado Municipal, onde está toda a variedade gastronômica do local, os costumes e a cultura do povo.

Desde 7 de janeiro, a TV Brasil exibe nas tardes de sábado, a série "Mercados", em que a apresentadora Geovanna Tominaga percorre 13 empórios tradicionais de alimentos no Brasil e conta a história de cada entreposto, sua criação, oferta de alimentos regionais e ainda histórias de vida emocionantes de comerciantes dedicados. Há a participação de chefs regionais, de personalidades que morrem de saudades dos mercados e costumes da sua cidade natal.

Evidente que Goiânia não poderia ficar fora desse programa. No episódio que vai ao ar neste sábado (25), às 15h30, a chef Emiliana Azambuja foi a convidada especial da atração e mostrou um pouco sobre os pratos e produtos típicos da região, como o pequi, o requeijão moreno e a guariroba.

Comerciantes do local contam histórias de vida e falam das famosas empadas e do empadão goiano servido no mercado. Em um restaurante local, o programa ainda mostrou uma deliciosa galinhada e o arroz com pequi.

O ator Alejandro Claveaux, gravou um depoimento para o quadro “Eu Me Lembro”, aonde ele conta sobre as saudades da pamonha e os espinhos do pequi, de sua terra natal, Goiânia.

"Fazer a série foi uma experiência maravilhosa! Rodamos o país e ouvimos histórias incríveis, conhecemos figuras interessantíssimas e eu ainda pude experimentar a culinária local de cada região do Brasil. Descobri produtos que nunca tinha ouvido falar como o “x-caboquinho" do Amazonas e a “guariroba" de Goiás. O público pode esperar uma verdadeira viagem pela história, cultura e pelos sabores do nosso Brasil” afirma Geovanna Tominaga.