Mercado das Coisas realiza edição de Carnaval

Quer um bloco democrático, sustentável e representativo? Então é só chegar para a versão de Carnaval do Mercado das Coisas, feirinha mensal de arte, decoração, moda, comidinhas e atividades que fará sua 15ª edição no dia 11 de fevereiro, sábado, na Vila Cultural, no Centro de Goiânia, entre 15 horas e 20 horas.

Serão cerca de 80 marcas expositoras em estandes espalhados. Também haverá apresentação do bloco de maracatu Alto do Riviera e pintura facial infantil.

O Mercado das Coisas surgiu em 2016 por iniciativa da estilista Thaty Cunha, que não encontrava espaço para apresentar suas criações (ela tem a marca Crioola) e decidiu inventar um jeito de isso acontecer. Percebeu que muitas pessoas poderiam ter a mesma dificuldade.

"Sempre fui muito excluída do meio. Se não seria aceita em nenhuma das tribos que tem por aí, decidi criar a minha própria tribo para acolher as pessoas que não tinham espaço, como crocheteiras, artesãos, cozinheiras. Aqui, basta saber fazer sua arte e querer expor", conta Thaty.

Thaty define o Mercado das Coisas como um elo. "Serve para fazer a ponte entre o artista, o artesão, o pequeno empresário e o designer e o consumidor. Consigo acolher quase 80 expositores de produtos autorais", explica.

As feirinhas sempre são acompanhadas de atividades. Pode ser oficinas para criança, sorteios, yoga, entre outras. Em alguns casos, há uma temática, como a próxima edição. "Vai ser do Carnaval, vai ter bloco de maracatu e pintura facial, por exemplo", conta Thaty. Na edição do fim do ano passado, houve recolhimento de doações de alimento e roupas e, posteriormente, distribuição para moradores de rua.



SERVIÇO

O quê? MERCADO DAS COISAS #15

Onde? Vila Cultural Cora Coralina - Atrás do Teatro Goiânia

Hora? 15h às 20h

Entrada gratuita

Instagram: @mercadodascoisas

ATIVIDADES

17h: Pintura no Rosto - Kids

18h30: Bloco de Maracatu Alto do Riviera

Sorteios de Prêmios

Pintura Timbalada (frátis)

MARCAS CONFIRMADAS

* MODA

Crioola

Flawless

Limpa Closet (Brechó)

Loja Pitanga

Capitonê

Bazar da Fê

Pagu

Nega Tereza

Bug Bug Brechó Customizado

Rensga

Loja Pitanga

El Garimpo (Brechó)

Oh Blasè

Duuo Arte

Ofset

E aí Felícia!?

Brechó Yoko

* ACESSÓRIOS

Coisas de Aline

AZ Melo

Escritó-lie

Estúdio Aramados

O Badulaque

Kupê Acessórios

Bella Aurora

Marimax

Ode ao Belo

Coolture Arte

* ARTE/DECORAÇÃO

De Aquarela

Sabini Art

Art Neide

Discolados

Thiessa Lima

Analoguia

Ateliê Jatobá

Lada A (Vinil)

Ovelha Bordada

Pedrita Hippie

Retrô Estúdio

Poesia Concreta

Flor do Luar

* COMIDA

Artesano Pizzas e Pesto

Vida Bolinho de Arroz

Veia Trieste Tapiocas

Crepedelic

Docin

Pretas de Barro

Sabores da Milu (sucos naturais)

Coxinhas da Neire

Jota's Barkey - Pães Artesanais

Bar