Mensagem indiscreta aparece no telão do "Bom Dia PE" e chama atenção dos telespectadores

Durante a edição desta segunda-feira (24) do telejornal "Bom Dia PE", da TV Grande Rio, afiliada da TV Globo em Pernambuco, um detalhe curioso no telão do cenário chamou a atenção dos telespectadores.

Após uma matéria sobre uma ciclovia ser exibida, no retorno para o seguimento da apresentação do âncora Pedro Lins, a mensagem "O Windows não é genuíno. Clique nesta mensagem para saber como obtê-lo" ficou à mostra na parte inferior.

Pedro Lins seguiu com a apresentação do jornalístico sem notar a mensagem. Somente no bloco seguinte, o aviso sumiu do telão no cenário. A TV Grande Rio não comentou sobre o caso.

A mensagem mostrada durante o telejornal aparece quando o sistema operacional da Microsoft não está ativado ou ainda quando não foi adquirido de um fornecedor da empresa.