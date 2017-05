Menopausa, ganho de peso e dicas de exercício

Muitos dos riscos do ganho de peso são conhecidos, como hipertensão, doença cardíaca e diabetes. A gordura extra na cintura aumenta mais esses riscos. Infelizmente uma cintura maior acontece com freqüência na menopausa. Em estudos com animais, o estrogênio parece ajudar a controlar o peso corporal. Com níveis mais baixos de estrogênios, os animais tenderam a comer mais e serem menos fisicamente ativos. O estrogênio reduzido pode também retardar o metabolismo basal, a taxa a qual o corpo converte a energia estocada em energia a ser utilizada. É possível que o mesmo ocorra com mulheres quando os níveis de estrogênio caem na menopausa.

Evidências sugerem que a terapia com estrogênio aumenta a taxa metabólica basal da mulher. Isso pode ajudar a diminuir o ganho de peso. A falta de estrogênio também pode fazer com que o corpo use o amido e o açúcar no sangue com menos eficiência, o que pode aumentar o estoque de gordura e dificultar a perda de peso. Conforme a mulher envelhece, muitas outras mudanças podem contribuir para o ganho de peso, como ela ser menos propensa a se exercitar, perde mais massa magra e, a taxa a qual o corpo usava a energia durante o exercício cai.

Quanto mais ativo você é menor a chance de ganhar peso. Além disso, o exercício diminui o risco de osteoporose, síndrome metabólica, infarto e outras doenças cardiovasculares, melhora a sensibilidade à insulina, mantém os músculos e articulações fortes, melhora o funcionamento intestinal, alivia a depressão e a ansiedade.