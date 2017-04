Menino de Acre vira jogo para celular

Que a história do desaparecimento do jovem Bruno Borges no Acre renderia um belo roteiro de filme, todo mundo já sabia. O que ninguém esperava era que dois jovens criassem um game para smartphone com os mistérios deixados pelo acreano.

No game “Menino do Acre” o usuário precisa coletar os cadernos escritos por Bruno, enquanto um rio de lava inunda a plataforma.

Um segundo jogo foi programado, “Encontre o Menino do Acre” lembra o conceito da brincadeira de “quente ou frio”, indicando ao usuário se ele está perto ou longe de encontrar o rapaz.

Os desenvolvedores do primeiro game são formados em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Uberlândia. Durante entrevista a revista Exame.com, os dois disseram que se preocuparam em não abordar o desaparecimento do rapaz e sim focar nos mistérios deixados por ele.

Ambos os jogos estão disponíveis somente para celulares com sistema Android, do Google. No entanto, os criadores de “Menino do Acre” acreditam que em breve o seu projeto entre para a App Store da Apple.

Assista o vídeo de divulgação do jogo Menino do Acre no Facebook: