Menina com câncer que comoveu a web com seu canal no Youtube comemora: 'Estou curada'

A youtuber Lorena Reginato, de 13 anos, publicou em sua página do Facebook nesta quinta-feira (26) que está curada do câncer no cérebro. A garota da cidade de Jaú (SP) criou um canal no Youtube chamado Careca TV e conquistou mais de 1 milhão de inscritos que se comoveram com sua história de superação.

“Foi um alívio. Foram quase 2 anos assim e isso foi muito chato. O médico falou que minha saúde estava perfeita e que deu tudo certo”, disse Lorena, em entrevista ao portal de notícias G1.

A adolescente comemora a notícia que tornou seu dia mais feliz e faz planos para a vida sem precisar ir ao hospital frequentemente. Agora, a próxima fase da sua vida será de reabilitação. O tumor, diagnosticado em 2015, afetou seus movimentos. "Eu ainda não estou andando, mas irei andar novamente. Só não sei quando, mas eu vou", afirmou em um dos seus vídeos publicados na web.

A mãe da youtuber, Fiorella Reginato, conta que a filha passou a frequentar aulas de hidroginástica e retomou as idas ao cinema, que havia parado quando a saúde dela ficou fragilizada com a queda de neutrófilos.

Lorena garante que vai manter seu canal no Youtube atualizado e que pretende contar aos espectadores do Careca TV as novidades sobre sua saúde. “Os médicos, meus amigos e também as pessoas da internet me deram muita força e foram muito importantes para mim. Então eu quero explicar direitinho como eu soube que fiquei curada”, conclui a youtuber.