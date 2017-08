Melinda, de Thais Fersoza e Michel Teló, faz 1 ano

No último sábado (5), Melinda, filha de Thais Fersoza e Michel Teló, ganhou sua primeira festinha de aniversário. A menina completou um ano no dia 1º de agosto.

Em seu Stories do Instagram, Thais mostrou detalhes da decoração da festa, inspirada em unicórnios e borboletas. O bolo, as flores e os doces tinham tons de rosa, lilás e amarelo pastel.



"Sem palavras para descrever essa emoção de estar do lado de lá da mesa do bolo... atrás. Os pais comemorando o aniversário de um ano da sua filha!", escreveu a atriz em uma foto publicada no Instagram. "Que Deus esteja presente em todos os momentos da sua vida, minha filhotinha! E o tanto que eu te amo?", publicou Teló.

Comemorando 1 ano do amor incondicional. Que Deus esteja presente em todos os momentos da sua vida, minha filhotinha! E o tanto que eu te amo?!? Uma publicação compartilhada por Michel Teló (@micheltelo) em Ago 6, 2017 às 8:45 PDT

Além de Melinda, o casal é pai de Teodoro, que nasceu há pouco mais de uma semana.