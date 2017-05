Melhore o almoço com o Macarrão com Tomates Cereja e Ervas

A receita de hoje tem macarrão, tomate e várias ervas aromáticas, vamos experimentar?

Ingredientes

. 250g macarrão Penne

. 300 g de tomates-cereja (cortados ao meio)

. 4 dentes de alho (picados)

. 1 maço pequeno de ervas aromáticas (manjericão, hortelã, salsinha e cebolinha) (picadas)

. 5 colheres (sopa) de Azeite Extra Virgem

. Sal e pimenta-do-reino a gosto

. Queijo Parmesão Ralado

Modo de Preparo

Em uma vasilha, junte os tomates, o alho e as ervas aromáticas. Em seguida, acrescente o sal a gosto e o azeite, misture e deixe tomar gosto por 2 horas, mexendo de vez em quando.



Cozinhe a massa, conforme as instruções das embalagens e escorra. Quando perceber que o macarrão está bem escorrido, tempere a massa com os tomates e as ervas já marinados.



Pronto! Basta misturar bem e servir as porções decoradas com uma pitada de pimenta-do-reino. Para deixar a refeição ainda mais saborosa, finalize com o Queijo Parmesão Ralado.



Rendimento: 2 porções.

Tempo de preparo: 2 horas.