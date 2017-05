Quando se pensa em meditação, a primeira imagem que vem à cabeça é um ambiente calmo, rodeado de natureza e silêncio. Nada que de longe lembre o caos dos escritórios corporativos e a barulheira de ambientes de trabalho. Mas, apesar de ainda parecer algo complicado, meditar durante o expediente é possível e traz benefícios, como a diminuição da ansiedade e do estresse e o aumento da produtividade.

Os praticantes da técnica garantem que ela melhora a qualidade de vida dentro e fora do trabalho. “Ajuda a concentrar na atividade e também a ficar mais sereno e tolerante. Até as pessoas que trabalham comigo, percebem essa mudança. Você fica mais sintonizado consigo mesmo”, explica a funcionária pública Elma Maria de Jesus Moreira, adepta da meditação há quatro anos. Antes mesmo de encarar o batente, ela medita dentro do carro, no estacionamento do trabalho.

Nos momentos de tensão, a funcionária pública sempre procura fazer uma pausa para exercícios respiratórios. A coisa acontece de uma maneira tão natural que a maioria das pessoas nem percebe que ela está meditando. Como qualquer outro exercício, na meditação é preciso começar praticando aos poucos e sem grande expectativa. Quando se domina a técnica, a meditação vira algo natural, como respirar.

Pesquisas recentes mostram que funcionários tranquilos, com a saúde em dia e felizes produzem mais e melhor, além de se ausentarem menos. Por isso, algumas empresas no Brasil têm criado espaços exclusivos para descanso e meditação de seus funcionários. Mas, mesmo que não existam na empresa lugares destinados à prática, a professora de meditação Mardavi Ishayas garante que é possível meditar.

“Ensino uma técnica chamada Ascensão dos Ishayas do Caminho Brilhante. É uma forma simples, fácil e eficaz de meditar que pode ser realizada de olhos abertos ou fechados, em qualquer ambiente”, ensina. A mestra Ishaya diz que a meditação pode ser realizada em qualquer postura e não requer crenças, músicas nem dietas específicas. “Ela te leva a conectar com o espaço mais profundo que é a quietude e a paz interior”, ensina.

Diferentemente de outros métodos de meditação, nas técnicas Ishayas não é necessário evitar os pensamentos. É exatamente por isso que a prática pode ser realizada de olhos abertos ou fechados. Adepta da técnica, a professora universitária Juliana Pulsena diz que no início duvidava da eficácia do método. “Confesso que, quando fui fazer o curso, foi mais por desconfiança. Sou pesquisadora do tema espiritualidade e nutrição. Mas fiquei logo impressionada com a facilidade e eficácia dela.” Hoje, a professora não abre mão de meditar entre uma aula e outra e garante que os benefícios têm atraído cada vez mais adeptos para a meditação.