McCartney exige na justiça dos EUA direitos de “Hey Jude” e outras canções

Paul McCartney quer Hey Jude, Yesterday e The Long and Winding Road de volta. O músico entrou com um processo contra a Sony, em um tribunal de Nova York, para ter os direitos sobre canções clássicas dos Beatles, hoje propriedade da gravadora.

Os direitos comerciais de muitas das canções em parceria com John Lennon, quando compostas, acabaram ficando com uma série de gravadoras - até serem compradas, em 1985, por Michael Jackson, por US$ 47,5 milhões (R$ 152 milhões). Com a morte do artista, as canções foram para a Sony.

Os advogados do ex-Beatle argumentam que, segundo a lei de direitos autorais americana, os direitos de obras produzidas antes de 1978 devem retornar a seus criadores depois de 56 anos. As primeiras canções compostas por Paul e John completam essa idade em 2018. Depois disso, ainda de acordo com os advogados, uma série delas deveria retornar a Paul em um processo que acabaria em 2026.

Paul quer uma declaração perante a Justiça garantindo o respeito ao prazo, porque teria tido seus contatos sobre o assunto ignorados pela Sony. A gravadora disse ter “grande respeito” por Paul McCartney, mas se declarou “decepcionada” pelo processo, que considera “desnecessário e prematuro”.