MC Livinho faz show nesta quinta-feira na Santafé Hall

Dono do hit Cheia de Marra, o funkeiro MC Livinho se apresenta hoje na boate Santafé Hall a partir das 22h30.

Natural de São Paulo, Livinho é de família evangélica e começou a se interessar por música dentro da igreja, onde tocava violino. Aos 15 anos desistiu da música gospel e se interessou pelo funk publicando vídeos no YouTube. Com cerca de 20 shows por mês, MC Livinho também é dono dos hits Tudo de Bom e Bem Querer, músicas que já tiveram mais de 70 milhões de visualizações na internet. Ingresso: com o nome na lista, homens pagam R$ 40 e mulheres e mulheres R$ 20. Sem os nomes, homens pagam R$ 70 e mulheres, R$ 40. Avenida 136, nº 222, Setor Marista. Informações: 3946-7980.