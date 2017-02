MC Guimê encerra carnaval com show de funk em Goiânia

O funkeiro MC Guimê é a atração desta terça-feira (28) de carnaval, no espaço Deu Praia, no Setor Marista, em Goiânia.

Guimê nasceu em Osasco (SP) e estourou com a música "Tá Patrão" e logo lançou outros hits como "Plaquê de 100", "Na Pista Eu Arraso", e o mais recente "País do Futebol", com a participação do rapper Emicida.

Apesar de enaltecer o luxo, no seu funk ostentação, Guilherme Aparecido Dantas, seu nome verdadeiro, tem origem humilde, é filho de assistente de eletricista, e se orgulha disso. Já trabalhou em uma quitanda com salário de R$ 260 e no Ceasa, onde ganhava R$ 50 por noite.

Aos 21 anos, MC Guimê virou sucesso nacional e hoje ganha R$ 35 mil por show.

Serviço

Local: Av. Americano do Brasil, Parque Areião, Setor Marista (ao lado do quartel do Bope)

Horário: a partir das 16h

Ingressos: R$ 50,00 Masculino e R$ 30,00 Feminino

Informações: (62) 99108-5532

Vendas: Clube Crossfight Marista (Rua 1145, St. Marista), Tribo do Açaí ou site www.ingresse.com