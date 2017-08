MC Buchecha sofre infarto e é internado no Rio de Janeiro

O cantor Buchecha precisou ser internado após ser vítima de um infarto agudo do miocárdio, nesta sexta-feira (25), no Rio de Janeiro. O cantor está internado no hospital Rio Mar, na Barra da Tijuca. As informações são do colunista Léo Dias.

O hospital informou que o artista vai permanecer internado em repouso absoluto. De acordo com o boletim médico, o paciente está estável, porém impossibilitado de realizar suas funções.

As apresentações de Buchecha marcadas para esse final de semana foram canceladas.