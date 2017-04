Max Porto, vencedor do 'BBB9', oferece consultoria para quem quer participar do reality

Em 2009, Max Porto participou do "Big Brother Brasil" e venceu o reality. Agora, oito anos depois, o ex-brother oferece consultoria para quem deseja estar na edição de 2018 do programa.

"Uma coisa é caminhar pelo caminho desconhecido, outra é ter alguém que caminhou por ele te indicando seus atalhos e seus perigos! Aspirantes aos 'BBB18', eu posso ajudar a tornar sua caminhada mais fácil!", diz o anúncio que Max publicou em suas redes sociais. Ele promete consultoria sigilosa via Skype. A propaganda, no entanto, teve pouco mais de 500 curtidas no Instagram.

Em 2016, Max deu ao site "Ego" algumas dicas de como fazer o prêmio render. "A minha grana veio em uma hora mais que necessária. Eu tinha 30 anos e tinha que resolver a minha vida e da minha família e a grana serviu para isso. Em momento algum eu achei que estava aposentado, foi só uma grana para dar uma aliviada, continuo correndo atrás", disse.