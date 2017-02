Maurício Meirelles apresenta o stand up 'Perdendo Amigos' em Goiânia

O ator Maurício Meirelles apresenta seu stand up comedy “Perdendo Amigos”, no dia 11 de fevereiro, às 21h, no Teatro Madre Esperança Garrido, em Goiânia. Sem pudor nenhum, Maurício faz abordagens polêmicas e politicamente incorretas sobre diferentes assuntos da atualidade com irreverência na medida certa.

“Falo sobre corrupção, religião, casamento gay, maus tratos aos animais...Certamente, vou desfazer a amizade com alguns amigos ao longo do show. Só minha mãe continuará me amando", dispara em tom de brincadeira. Mauricio Meirelles apresenta o quadro Webbullying no programa Pânico na Band. O Webbullying é uma espécie de trote virtual porque o comediante toma conta do perfil de uma pessoa no Facebook, Twitter ou Instagram.

Cada vídeo é fenômeno de audiência no Youtube com milhões de visualizações. Com tamanha popularidade, não podia ser diferente, o quadro foi incorporado ao “Perdendo Amigos”. Durante o stand up algumas pessoas da plateia são convidadas a subir no palco e expor sua conta nas redes sociais para o comediante brincar como e com quem quiser. Óbvio que, ao final, tudo fica esclarecido quando a foto de Maurício e o convidado é postada.

Além do Webbullying, Maurício Meirelles interpreta textos inéditos, piadas fortes, porém atuais, plágios musicais e canções da Banda Renatinho, onde toca guitarra ao lado dos colegas não menos engraçados Tatá Werneck, Murilo Couto, Marco Gonçalves e Nil Agra.

Outra característica do espetáculo, e talvez a que mais mexe com os espectadores, é a desenvolta interação. Além de muito engraçado e simpático, o humorista deixa as pessoas muito à vontade. A naturalidade e a empatia passam a fazer parte do show e isso transforma cada apresentação num trabalho único. Mesmo seguindo o roteiro nenhuma é igual à outra.

A exemplo do último stand up “Não Leve a Sério”, que ficou três anos em cartaz, "Perdendo Amigos" também tem o envolvimento direto do comediante. Ele escreve, edita, produz e o empenho gera reconhecimento. “Perdendo Amigos” foi escolhido o melhor show de stand up comedy pelo Festival Risadaria 2016. A duração do espetáculo é de 80 minutos.

Serviço

Vendas:

Komiketo – (avenida T-4, Setor Serrinha. Fone: 3255-4040)

Submarino Festas – (avenida T-1, Setor Bueno. Fone: 3261-1775

Valor dos Ingressos:

. R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia-entrada)

Informações: (62) 3212-3531