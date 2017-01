Matheus & Kauan lançam nesta quarta-feira nas rádios 'Te Assumi pro Brasil'

A dupla Matheus & Kauan lança nesta quarta-feira (11) nas rádios a música “Te Assumi pro Brasil”, primeiro single do novo trabalho da dupla, do CD e DVD “Na Praia 2”, que foi gravado ao vivo, na praia do Leblon, no Rio de Janeiro, e chega às lojas em março de 2017.

Já ouviram #TeAssumiProBrasil hoje?? Tá nas rádios, hein! 📻🎶 Um vídeo publicado por Matheus e Kauan (@matheusekauan) em Jan 11, 2017 às 9:40 PST

Com letra de Matheus & Kauan, em parceria com Filipe Escandurras, Tierry e o produtor musical Daniel Silveira, a música é uma balada sertaneja e traz na letra todo o romantismo característico da dupla. Lançado em menos de um mês, o single de “Te Assumi pro Brasil” está no TOP 10 do Spotify e o clipe está próximo de 40 milhões de visualizações no canal oficial da dupla na Vevo/YouTube.

Além de “Te Assumi pro Brasil”, a dupla lançou recentemente outro clipe, “Oitava Dose”, extraído do DVD inédito, “Na Praia 2”. A música fala de uma pessoa que está passando por uma desilusão amorosa e vai para um bar sozinho beber várias doses a fim de esquecer a tristeza.