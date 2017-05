Matheus e Kauan se apresentam em Goianésia nesta sexta-feira

A dupla sertaneja Matheus e Kauan vai se apresentar, na noite desta sexta-feira (12), no Parque de Exposições de Goianésia, a cerca de 170 km de Goiânia. A festa, prevista para começar às 21 horas, também vai contar com a animação de DJs.

O show dos irmãos, nascidos na cidade goiana de Itapuranga, vai ter no repertório músicas do álbum "Na Praia 2", gravado ao vivo, na praia do Leblon, no Rio de Janeiro. Canções de sucesso desde 2016, como "Oitava dose" e "Te assumi pro Brasil", e canções atuais, como "A nossa praia é amar" vão estar presentes no repertório. "Decide aí" e "O nosso santo bateu", músicas que lançaram os cantores em nível nacional, também estão garantidas.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site (http://www.primeingressos.com) a partir de R$ 40.

Confira os pontos físicos de vendas:

Goianésia: Subway, Pilot Street Wear, Loja Morenta, Terra de Cowboy e Betsaida Calçados

Barro-Alto: Dicasa Eletromóveis

Uruaçu: Subway

Jaraguá: Padaria 2000

Ceres: Juquinha Music

Niquelândia: Butiquim Petiscaria

Anápolis: Nobel Eventos