Nem todo drink tem cara de balada cheia, muita gente e curtição - às vezes, eles são mais a cara de uma tarde com amigos. O drink Fazendinha, da mixologista Ysa Leão, tem essa "pegada", e é o protagonista do episódio desta sexta-feira (5) do Comidaria. Confira a lista de ingredientes e o modo de preparo:

Drink Fazendinha

Ingredientes

50ml de gin

15ml de xarope de limão

15ml de suco de limão

75ml de chá mate

Espuma de gengibre

Açúcar Mascavo

Modo de preparo

