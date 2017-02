'MasterChef Brasil' aumenta prêmio e vencedor receberá R$ 200 mil

Quem assistiu ao "MasterChef Brasil" nos últimos três anos encontrará algumas novidades na quarta temporada do reality gastronômico da Band, prevista para estrear no dia 7 de março.

A primeira interessa principalmente aos competidores: o prêmio agora é de R$ 200 mil para o vencedor. Na última versão para amadores era de R$ 150 mil. O primeiro colocado ainda leva o troféu, além de R$ 1.000 por mês, durante um ano, em compras com o cartão de um dos patrocinadores do programa.

A outra é a forma como os 21 cozinheiros serão selecionados. O começo é igual o das últimas temporadas. Ao todo, 75 amadores precisarão preparar pratos para os jurados.

Aí é que entra a novidade. Os 40 que passarem desta primeira avaliação não estarão diretamente garantidos no programa. Eles serão separados em duplas ou quartetos e participação de provas específicas, como fazer uma determinada sobremesa ou massa, conforme sua habilidade. Os 21 que se saírem melhor entram na disputa do reality.

No momento, a Band se prepara para gravar as disputas entre os 40 candidatos. É só quarto episódio que os 21 concorrentes entram juntos na cozinha, na disputa que elimina um competidor por semana.

De resto, o programa, que também ganhará um cenário novo, mantém a mesma dinâmica das edições passadas. São provas como repetir a receita de um chef famoso, descobrir de última hora qual ingrediente precisará ser usado e até mesmo encarar uma disputa fora do estúdio, nas Serras Gaúchas.

Segundo Patrício Diaz, diretor do programa, é provável que a final do reality volte a mostrar a nota que cada jurado deu para cada prato dos competidores, assim como havia acontecido na versão "Profissionais" do reality.

Da mesma forma, o diretor afirmou que a lavação de roupa suja, quando os participantes se juntam após a decisão para discutir eventuais polêmicas, também deve acontecer.

Ana Paula Padrão segue no comando da atração, que continua com Erick Jacquin, Paola Carosella e Henrique Fogaça como jurados.

O programa vai ao ar todas as terças, às 22h30, na Band. A emissora também apresenta "A Prévia", a partir das 22h, com melhores momentos do programa anterior, curiosidades e bastidores. A atração segue com Raul, vice-campeão da segunda edição do reality, e Leonardo Young, vencedor da terceira, no comando.