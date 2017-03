Marquezine comenta vida de atriz: 'Viver de arte não é todo esse glamour, não é fácil'

Durante entrevista ao site UOL a atriz Bruna Marquezine desmitificou a glamourização que sua profissão gera.

“Viver de arte não é todo esse glamour, não é fácil. Acho essa glamourização da profissão muito errada porque muita gente quer virar atriz por causa da fama e dinheiro, mas não é isso.” A atriz também se mostrou preocupada com suas finanças pessoais. “Óbvio que eu deixo de comprar muita coisa porque está muito caro.”

Marquezine ainda disse que não concorda com a relação que as pessoas fazem entre fama e o dinheiro. “Uma vez que você aparece na televisão, elas [as pessoas] acham que sua vida mudou para sempre e você está milionário, mas não é assim.”