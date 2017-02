Maristella Müller traz o axé da Bahia para Goiânia

Em continuidade ao projeto "Tem Carnaval", o espaço Deu Praia recebe a goianinha mais baiana que existe, Maristella Müller, que apresenta todo seu axé em um show contagiante neste domingo (26), a partir das 16h, com open bar até às 19h.

Serão cinco dias de folia, entre samba, axé, pagode e funk. Atrações locais e de fora completam a festa, que começa nesta sexta-feira (24), com Inimigos da HP, no sábado (25), com o grupo Chama Q Noix, na segunda-feira (27), o Bloco Deu Praia continua a programação e para finalizar a folia, MC Guimê traz seu funk ostentação para as areias da casa na terça-feira (28).



Serviço

Local: Av. Americano do Brasil, Parque Areião, Setor Marista (ao lado do quartel do Bope)

Ingresso: feminino R$ 30 (primeiro lote) e masculino R$ 50

Passaporte para todos os dias: feminino R$ 140 e masculino R$ 240

Informações: (62) 99243-1303

Vendas: Clube Crossfight Marista (Rua 1145, St. Marista), Tribo do Açaí ou www.ingresse.com