Marisa Monte, Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes voltam à cena como Os Tribalistas

Um hiato de 15 anos separa as primeiras projeções do encontro-foguete entre Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown no projeto Tribalistas, com as novas canções que os músicos lançaram de sopetão na internet há poucos dias. Em 2002, quando a indústria fonográfica ainda se subdividia na realização de shows e venda de CDs e DVDs, o grupo se jogava no mercado com um disco arrojado. Sucesso instantâneo e que ganhou notoriedade e fãs ao redor do mundo por misturar ritmos das mais diversas regiões brasileiras, o trio agora embarca numa outra viagem sonora ao redor do País.

Não há ninguém que tenha vivido a primeira década do século e não se lembre dos refrões: “Já sei namorar, já sei beijar de língua, agora só me resta sonhar”, ou ainda “Eu gosto de você e gosto de ficar com você”. Sucessos que tocavam nas rádios, carros, shows-cover, em festas e boates e nas novelas da TV Globo - o que ajudou em suas popularizações - músicas como Velha Infância, É Você e Carnavália se eternizaram de boca em boca. Com apenas um disco, Tribalistas, segundo seus componentes, não é um projeto. “Trata-se de um sonho”, reiterou Marisa durante o lançamento da nova fase da banda.

Para agora, a proposta é migrar toda a atmosfera do grupo para uma indústria musical que dialoga 15 anos depois com a internet. Não obstante, os Tribalistas já lançaram de surpresa quatro canções, de quebra, junto o anúncio da volta do grupo. As músicas já estão disponíveis nas plataformas Spotify, iTunes e YouTube. Os artistas prometeram divulgar mais seis músicas até o final de agosto em um especial da TV Globo, além do álbum físico, para os ouvintes que ainda mantêm esse hábito. Canções sobre refugiados, memória, amores e política podem não ter o mesmo efeito que a boa e velha Já Sei Namorar, mas, em tempos de escassez musical, todo forma de entrega vale a pena.