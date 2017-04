Marinalva é eliminada na reta final e dá adeus ao Big Brother Brasil 17

A paranaense Marinalva é a décima primeira eliminada do Big Brother Brasil 17. A sister enfrentou o gaúcho Marcos na berlinda da noite deste domingo (9) e deu adeus à disputa com 77,17% de rejeição.

Agora, na casa mais vigiada do Brasil, apenas quatro jogadores disputam o prêmio principal de R$ 1,5 milhão. Além de Marcos, Emilly, Ieda e Vivian seguem vivos.

Acusações

Após as redes sociais se mobilizarem contra Marcos, acusando o médico de agredir Emilly após a festa Emoções do último sábado (8), o apresentador Tiago Leifert explicou neste domingo que a produção do programa está à disposição das participantes para qualquer reclamação sobre assédio e violência.