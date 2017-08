Marina Ruy Barbosa ganha despedida de solteira organizada por amigas

Prestes a se casar com o piloto Xande Negrão, a atriz Marina Ruy Barbosa ganhou uma festa surpresa de despedida de solteira. A organização ficou por conta de uma das amigas e madrinhas dela, Luma Costa.

Ainda sobre ontem! 🔥 Amei meu look surpresa e body das meninas para minha despedida @paulaaziz 👰🏽 Você é demais! Tks pelo clique @itamazzutti

Com um body branco em que se lia a palavra "bride" (noiva) bordada e uma saia longa de mesma cor, Marina recebeu personalidades como Juliana Paes e Fernanda Motta. As madrinhas estavam com o mesmo modelo de body em que foi bordado o termo "bride squad" (esquadrão da noiva).

Game over! Amei todas que foram! E sei que quem não pode ir estava lá de coração! ❤️ #bridesquad

"Eu tenho amigas incríveis! Obrigada por tudo, amei as surpresas! Eu não sabia de nada!", escreveu a atriz no Twitter. Marina e Xande se casam no dia 7 de outubro deste ano. Em julho de 2016, eles já haviam realizado uma cerimônia na Tailândia.

Eu tenho amigas incríveis! Obrigada por tudo, amei as surpresas! Eu não sabia de nada! Obrigada especial @lumacostaa e @lmartinsmoraes 🔥 Meu GAME OVER! #mesasdaluma