Marilene Saade apresenta melhora e recebe visita do marido, Stênio Garcia

Marilene Saade, 48, mulher do ator Stênio Garcia, 84, apresentou melhora nesta sexta-feira (7) e já conversou com o marido.

Ela está internada no CTI (Centro de Terapia Intensiva) da Clínica São Vicente, no Rio, desde o dia 29 de março, quando sofreu complicações em uma cirurgia para retirada do útero.

O irmão da atriz, Roberto Saade, disse que foi informado da melhora na manhã desta sexta (7). "Foi uma surpresa para todos nós. Eu acordei com essa notícia muito boa hoje", contou à reportagem.

Marilene já não precisa de aparelhos para conseguir respirar e está lúcida. "Hoje [sexta] foi o primeiro dia que ela começou a falar. Ela recebeu a visita do meu pai e do Stênio", disse.

Apesar dos vários dias separados, o casal teve pouco tempo para conversar. Segundo Roberto, Stênio teve que deixar a CTI rapidamente, porque Marilene ficou agitada, o que pode piorar seu quadro.

A internação da atriz foi causada pela SARA (Síndrome da Angústia Respiratória Aguda) -um quadro de lesão pulmonar- , e preocupou a família.

"Susto foi pouco. Nós estávamos entrando em estado de choque, porque muitos médicos não conseguiam explicar o que tinha acontecido", contou Roberto. "Ela evoluiu muito."